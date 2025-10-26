Скидки
«Огромная честь». Серена Уильямс прокомментировала получение премии принцессы Астурийской

«Огромная честь». Серена Уильямс прокомментировала получение премии принцессы Астурийской
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала на личной странице в социальных сетях пост с благодарностями после получения премии принцессы Астурийской — 2025 в области спорта.

«Для меня огромная честь получить премию принцессы Астурийской за вклад в спорт в Северной Испании. Эту награду вручали многим выдающимся людям на протяжении многих лет, быть признанной частью этого наследия — поистине невероятно. Спасибо всем, кто поддерживал меня на корте и за его пределами», — написала Уильямс.

Фото: Из личного архива Уильямс

Фото: Из личного архива Уильямс

Премию принцессы Астурийской получали такие прославленные спортсмены, как легкоатлеты Елена Исинбаева и Себастьян Коу, горнолыжница Линдси Вонн, гонщик Михаэль Шумахер, сборная Бразилии по футболу и теннисист Рафаэль Надаль.

Серена Уильямс получила премию принцессы Астурийской — 2025
