Эрика Андреева сыграет в финале турнира впервые с 2023 года

334-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал на турнире ITF W75 в Гамбурге (Германия). В полуфинале соревнований она обыграла представительницу Турции Берфу Ченгиз (465-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Андреева вышла в финал турнира любой категории впервые с 2023 года. В декабре 2023-го Эрика играла в финальном матче на турнире WTA-125 в Андорре и уступила. Последний титул Андреевой-старшей в одиночном разряде датируется 2021 годом — на турнире ITF W15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

За титул на турнире в Гамбурге Эрика Андреева поспорит с испанской теннисисткой Кайтлин Кеведо (156-я ракетка мира).