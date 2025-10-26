Скидки
Фиссетт: сейчас у теннисисток мощная первая подача, и брейк действительно означает брейк

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, заявил об усилении подач в женском теннисе.

«Сейчас у всех теннисисток мощная первая подача, и брейк действительно означает брейк. 10 лет назад было не так, разве что в матчах с Сереной Уильямс.

Игра стала очень физической. Чемпионки бьют сильнее, с большим вращением. Даже в защите они могут контратаковать гораздо быстрее. 10 лет назад, если сильно ударить в угол, мяч возвращался резаным или кручёным. Сейчас игроки очень сильны и быстро двигаются из угла в угол. Эти два элемента полностью изменили игру», — приводит слова Фиссетта We love tennis.

