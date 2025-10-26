Скидки
«Ему уже 60 лет». Синнер ответил, будут ли изменения в команде после ухода Кэхилла

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что ещё не думал над тем, кем мог бы заменить тренера Даррена Кэхилла в своей команде.

«На этот вопрос я пока не могу ответить. Мы ещё не обсуждали эту тему подробно. Даррен дал мне очень многое, благодарен ему за это. Посмотрим, что сделаем вместе. Он для меня гораздо больше, чем тренер. Однако нужно понимать, что ему уже 60 лет, и он занимает эту должность уже давно, так что посмотрим.

Мы с Ваньоцци ещё не обсуждали, кто может стать помощником тренера. Это, безусловно, необходимо, поскольку Симоне важно иметь свободное время. Обсудим это и потом спокойно решим», — приводит слова Синнера Punto de Break.

