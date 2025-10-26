Белинда Бенчич обыграла Линду Носкову в финале турнира WTA-500 в Токио

Швейцарская теннисистка 13-я ракетка мира Белинда Бенчич обыграла спортсменку из Чехии Линду Носкову (17-й номер рейтинга) в финале турнира в Токио. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3.

Игра длилась 1 час 21 минуту. За это время швейцарка выполнила шесть подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных. Носкова выполнила четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и сумела реализовать один брейк-пойнт из восьми.

Турнир в Токио проходил с 20 по 26 октября. Предыдущей победительницей соревнований была китаянка Чжэн Циньвэнь. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Софью Кенин со счётом 7:6 (7:5), 6:3.