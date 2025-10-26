Скидки
Белинда Бенчич обратилась к Линде Носковой после финала турнира в Токио
Швейцарская теннисистка 13-я ракетка мира Белинда Бенчич обратилась к чешке Линде Носковой (17-й номер рейтинга) после финала турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Бенчич.

Токио (ж). Финал
26 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Линда Носкова
17
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Прежде всего, я хочу поздравить Линду. Ты отлично провела несколько последних турниров. Ты замечательный игрок. Уверена, ты выиграешь много титулов. Для меня было честью выступить с тобой на одном корте. Поздравляю твою команду», — сказала Бенчич после матча.

Турнир в Токио проходил с 20 по 26 октября. Бенчич начала сезон 421-й ракеткой мира, пропустив прошлый год из-за рождения ребёнка. По итогам турнира она станет 11-й в рейтинге WTA.

