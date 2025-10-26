Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Александр Зверев: где смотреть, во сколько начнётся финал турнира в Вене

Янник Синнер — Александр Зверев: где смотреть, во сколько начнётся финал турнира в Вене
Комментарии

Сегодня, 26 октября, в австрийской Вене состоится финальный матч хардового турнира категории АТР-500, в котором вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с немцем Александром Зверевым (третий номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.

Официальный показ матчей АТР-тура в России не предусмотрен.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Турнир АТР-500 в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер, который в финале прошлого года обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5. Британец не принимал участие в розыгрыше турнира этого года, досрочно завершив сезон после US Open — 2025 из-за травмы руки.

Сетка турнира в Вене
Календарь турнира в Вене
Материалы по теме
В Вене состоится ремейк финала AO. А Рыбакина в Токио снялась после отбора на Итоговый
В Вене состоится ремейк финала AO. А Рыбакина в Токио снялась после отбора на Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android