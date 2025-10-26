Янник Синнер — Александр Зверев: где смотреть, во сколько начнётся финал турнира в Вене

Сегодня, 26 октября, в австрийской Вене состоится финальный матч хардового турнира категории АТР-500, в котором вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с немцем Александром Зверевым (третий номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.

Официальный показ матчей АТР-тура в России не предусмотрен.

Турнир АТР-500 в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер, который в финале прошлого года обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5. Британец не принимал участие в розыгрыше турнира этого года, досрочно завершив сезон после US Open — 2025 из-за травмы руки.