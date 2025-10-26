Белинда Бенчич поднялась на 410 позиций в мировом рейтинге WTA по ходу сезона-2025
Швейцарская теннисистка 13-я ракетка мира Белинда Бенчич поднимется на две строчки и станет 11-й в мировом рейтинге WTA после победы на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). В финале она обыграла представительницу Чехии Линду Носкову (17-й номер рейтинга). Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Бенчич.
Токио (ж). Финал
26 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
13
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
17
Линда Носкова
Л. Носкова
Бенчич начинала сезон на 421-м месте, пропустив прошлый год из-за рождения ребёнка. Таким образом, она поднимется сразу на 410 позиций.
Турнир в Токио проходил с 20 по 26 октября. Предыдущей победительницей соревнований была китаянка Чжэн Циньвэнь. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Софью Кенин со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
