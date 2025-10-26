Скидки
Россиянка Сидорова вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Гонконге

527-я ракетка мира российская теннисистка Кристина Сидорова вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Гонконге, обыграв в финале квалификации японку Харуку Кадзи (252-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Матч продлился 1 час 42 минуты. За время игры Кристина Сидорова сделала три подачи навылет, допустив две двойных ошибки, а также смогла реализовать 5/15 брей-пойнтов. Харука Кадзи выполнила один эйс в матче, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх.

Розыгрыш турнира в Гонконге пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер.

Сетка турнира в Гонконге
Календарь турнира в Гонконге
