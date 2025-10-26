«Во многом восхищаюсь тобой». Носкова обратилась к Бенчич после поражения в финале Токио
Поделиться
17-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова обратилась к победительнице турнира WTA-500 в Токио (Япония) швейцарке Белинде Бенчич после поражения в финале соревнований со счётом 2:6, 3:6.
Токио (ж). Финал
26 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
13
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
17
Линда Носкова
Л. Носкова
«Я просто хотела поблагодарить всех вас за поддержку. Очевидно, сегодня был не мой день. Но поздравляю Белинду — она сыграла невероятно на этой неделе и сегодня. Я очень рада видеть тебя снова, после того как ты стала мамой. Это огромное достижение. Я во многом восхищаюсь тобой. Это был отличный опыт, хотя для меня сегодня и не самый удачный матч. Но поздравляю и желаю удачи!» – сказала Носкова в интервью на корте после матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
10:36
-
10:27
-
10:07
-
09:51
-
09:40
-
09:34
-
08:22
-
00:54
-
00:44
-
00:22
-
00:09
- 25 октября 2025
-
23:55
-
23:44
-
23:34
-
23:23
-
23:21
-
23:03
-
22:58
-
22:24
-
22:10
-
21:00
-
20:53
-
20:37
-
20:18
-
20:10
-
20:07
-
19:51
-
19:46
-
19:37
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:24
-
18:14
-
18:06