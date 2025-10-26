«Во многом восхищаюсь тобой». Носкова обратилась к Бенчич после поражения в финале Токио

17-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова обратилась к победительнице турнира WTA-500 в Токио (Япония) швейцарке Белинде Бенчич после поражения в финале соревнований со счётом 2:6, 3:6.

«Я просто хотела поблагодарить всех вас за поддержку. Очевидно, сегодня был не мой день. Но поздравляю Белинду — она сыграла невероятно на этой неделе и сегодня. Я очень рада видеть тебя снова, после того как ты стала мамой. Это огромное достижение. Я во многом восхищаюсь тобой. Это был отличный опыт, хотя для меня сегодня и не самый удачный матч. Но поздравляю и желаю удачи!» – сказала Носкова в интервью на корте после матча.