«Во многом восхищаюсь тобой». Носкова обратилась к Бенчич после поражения в финале Токио

«Во многом восхищаюсь тобой». Носкова обратилась к Бенчич после поражения в финале Токио
17-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова обратилась к победительнице турнира WTA-500 в Токио (Япония) швейцарке Белинде Бенчич после поражения в финале соревнований со счётом 2:6, 3:6.

Токио (ж). Финал
26 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Линда Носкова
17
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Я просто хотела поблагодарить всех вас за поддержку. Очевидно, сегодня был не мой день. Но поздравляю Белинду — она сыграла невероятно на этой неделе и сегодня. Я очень рада видеть тебя снова, после того как ты стала мамой. Это огромное достижение. Я во многом восхищаюсь тобой. Это был отличный опыт, хотя для меня сегодня и не самый удачный матч. Но поздравляю и желаю удачи!» – сказала Носкова в интервью на корте после матча.

