Главная Теннис Новости

«Разыграется настоящая драма». Веснина — о финале между Фонсекой и Давидович-Фокиной

«Разыграется настоящая драма». Веснина — о финале между Фонсекой и Давидович-Фокиной
Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина высказалась о предстоящих финальных матчах на турнирах ATP-тура в Вене и Базеле.

Базель. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
18
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
         
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Сегодня в Вене разыграют титул Янник Синнер и Александр Зверев. А в Базеле Фонсека и Давидович-Фокина. Но лично мне даже интереснее финал в Базеле. Там разыграется настоящая драма: либо у испанца Алехандро Давидовича-Фокины случится долгожданный дебютный титул (после 6 проигранных финалов!), либо свою вторую победу в карьере возьмёт невероятно талантливый бразилец Жоао Фонсека», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

18-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина и 46-й номер рейтинга Жоао Фонсека. Бразилец ранее был сильнее соперника из Испании Хауме Мунара со счётом — 7:6 (7:4), 7:5. Давидович-Фокина, в свою очередь, вышел в финал после отказа француза Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:1.

Алехандро Давидович-Фокина вышел в финал турнира в Базеле после отказа Уго Умбера
