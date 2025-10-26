«Разыграется настоящая драма». Веснина — о финале между Фонсекой и Давидович-Фокиной

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина высказалась о предстоящих финальных матчах на турнирах ATP-тура в Вене и Базеле.

«Сегодня в Вене разыграют титул Янник Синнер и Александр Зверев. А в Базеле Фонсека и Давидович-Фокина. Но лично мне даже интереснее финал в Базеле. Там разыграется настоящая драма: либо у испанца Алехандро Давидовича-Фокины случится долгожданный дебютный титул (после 6 проигранных финалов!), либо свою вторую победу в карьере возьмёт невероятно талантливый бразилец Жоао Фонсека», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

18-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина и 46-й номер рейтинга Жоао Фонсека. Бразилец ранее был сильнее соперника из Испании Хауме Мунара со счётом — 7:6 (7:4), 7:5. Давидович-Фокина, в свою очередь, вышел в финал после отказа француза Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:1.