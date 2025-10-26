«Всегда приятно игрокам». Медведев оценил новые условия на «Мастерсе» в Париже

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился атмосферой на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

— Как тебе здесь, как впечатления?

— Я здесь первый день, поэтому нужно время привыкнуть, посмотреть. Побольше места – это в любом случае всегда приятно игрокам. Лаунж побольше, ресторан побольше, раздевалка побольше. Всё немножко больше, это всегда хорошо, а так – нужно больше времени посмотреть, как матчи играются, как корт, мячи, чтобы всё понять.

— Теперь, когда турнир проходит в другом месте, можно ли считать, что это уже совсем новый турнир?

— Я и сам про это думаю. Вот допустим, если я его когда-то выиграю, для меня это всё-таки будет так, что я выиграл тот же самый турнир, не новый. Да, это другое место, но это всё равно Париж, это «Мастерс», это конец года, предпоследние недели года и всё такое. Поэтому, скажем так, всё по-новому, но турнир всё-таки тот же самый», — сказал Медведев в эфире «Больше!».