Янник Синнер – Александр Зверев: история личных встреч перед финалом АТР-500 в Вене

Сегодня, 26 октября, в австрийской Вене состоится финальный матч хардового турнира категории АТР-500, в котором вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с немцем Александром Зверевым (третий номер рейтинга).
|1
|2
|3
|
|
В рамках АТР-тура теннисисты провели семь встреч, Зверев ведёт в очном противостоянии со счётом 4-3. В последний раз теннисисты встречались в финале Australian Open – 2025, где победу со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 одержал итальянец. Также Синнер был сильнее в полуфинале турнира в Цинциннати в 2024 году (7:6 (9:7), 5:7, 7:6 (7:4)) и в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2020 (6:3, 6:3, 4:6). Александр Зверев в последний раз обыгрывал итальянца в четвёртом круге US Open – 2023 (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3).
Турнир АТР-500 в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер, который в финале прошлого года обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5.
- 26 октября 2025
-
12:02
-
11:49
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:12
-
10:59
-
10:36
-
10:27
-
10:07
-
09:51
-
09:40
-
09:34
-
08:22
-
00:54
-
00:44
-
00:22
-
00:09
- 25 октября 2025
-
23:55
-
23:44
-
23:34
-
23:23
-
23:21
-
23:03
-
22:58
-
22:24
-
22:10
-
21:00
-
20:53
-
20:37
-
20:18
-
20:10
-
20:07
-
19:51
-
19:46