Янник Синнер – Александр Зверев: история личных встреч перед финалом АТР-500 в Вене

Сегодня, 26 октября, в австрийской Вене состоится финальный матч хардового турнира категории АТР-500, в котором вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с немцем Александром Зверевым (третий номер рейтинга).

В рамках АТР-тура теннисисты провели семь встреч, Зверев ведёт в очном противостоянии со счётом 4-3. В последний раз теннисисты встречались в финале Australian Open – 2025, где победу со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 одержал итальянец. Также Синнер был сильнее в полуфинале турнира в Цинциннати в 2024 году (7:6 (9:7), 5:7, 7:6 (7:4)) и в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2020 (6:3, 6:3, 4:6). Александр Зверев в последний раз обыгрывал итальянца в четвёртом круге US Open – 2023 (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3).

Турнир АТР-500 в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер, который в финале прошлого года обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5.