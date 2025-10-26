«Про Алма-Ату уже не думаю». Медведев — о настрое после завоевания 21-го титула в карьере

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что уже не думает о титуле, который он завоевал в Алма-Ате (Казахстан) и полностью сосредоточен на предстоящем «Мастерсе» в Париже. В финале турнира в Алма-Ате Медведев обыграл француза Корентона Муте (7:5, 4:6, 6:3) и завоевал 21-й титул в карьере.
— У тебя было немного времени, чтобы осознать свою 21 титул. Сделал ли ты какие-то выводы после этого?
— Нет, если честно, в теннисе так всё быстро пролетает. Когда приехал в Вену, был очень уставший физически, но всё равно хотел хорошо сыграть. Поэтому ты уже больше расстроен новому поражению, чем рад старой победе. Так и происходит в теннисе, что всё очень быстро может поменяться и в хорошую, и в плохую сторону, поэтому сейчас уже полностью настроен на Париж, в принципе, наверное, хорошо, что играю во вторник, это даёт дополнительный день восстановиться и подготовиться к турниру, поэтому, нет, уже про Алма-Ату не думаю, было хорошее время, но оно закончилось, теперь нужно начинать заново, – сказал Медведев в эфире «Больше!».
