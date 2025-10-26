Медведев — о попадании на Итоговый турнир: всё возможно, я постараюсь это сделать

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном попадании на Итоговый турнир 2025, где выступят восемь сильнейших игроков по итогам сезона.

— После титула в Алма-Ате ты думаешь об Итоговом турнире?

— Скорее нет, потому что скорее уж можно поговорить про возвращение в топ-10, чем про Итоговый. Всё возможно, я постараюсь это сделать [про попадание на Итоговый]. Но, скажем так, такие мысли будут, если я выйду в полуфинал [«Мастерса» в Париже]. Пока у меня мысли пройти первый круг, может быть второй, дальше уже может быть третий и так далее. Главное показать хороший теннис, а там уже будь что будет, — сказал Медведев в эфире «Больше!».