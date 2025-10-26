«Тяжело морально». Хачанов высказался о серии из пяти поражений в туре

13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём физическом и психологическом состоянии после серии из пяти поражений. В последний раз Хачанов побеждал в рамках АТР-тура в первом круге US Open – 2025, обыграв американца Нинеша Басаваредди со счётом 6:7 (5:7), 6:3. 7:5, 6:1.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|6
|
|3
|5
|1
– Карен, как ты себя чувствуешь, физически и эмоционально?
– Да вроде нормально. Эмоционально, конечно, могло бы быть лучше, но я стараюсь находить позитивные моменты в любой ситуации. Да, результаты последних турниров вообще не очень, не то, чего я ожидал или планировал. Но имеем то, что имеем. Делаем выводы, анализируем, что можно было бы сделать по-другому в следующий раз, может, в расписании или в тренировках.
Это как по накатанной. Если бы я выиграл один-два матча, возможно, ощущал бы себя иначе. Но эмоционально да, конечно, трудно. Играл много турниров, отдыхал мало в период с грунтового сезона до конца американской части тура. Плюс была небольшая травма – спина заболела. Всё вместе дало небольшой эмоциональный спад на данный момент. Но стараюсь найти энергию. Как мы знаем, в теннисе динамика очень быстро меняется как в позитивную, так и в негативную сторону, поэтому в наших силах всё поменять», – сказал Хачанов в эфире «Больше!».
- 26 октября 2025
-
12:02
-
11:49
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:12
-
10:59
-
10:36
-
10:27
-
10:07
-
09:51
-
09:40
-
09:34
-
08:22
-
00:54
-
00:44
-
00:22
-
00:09
- 25 октября 2025
-
23:55
-
23:44
-
23:34
-
23:23
-
23:21
-
23:03
-
22:58
-
22:24
-
22:10
-
21:00
-
20:53
-
20:37
-
20:18
-
20:10
-
20:07
-
19:51
-
19:46