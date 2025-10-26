Скидки
«Тяжело морально». Хачанов высказался о серии из пяти поражений в туре

13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём физическом и психологическом состоянии после серии из пяти поражений. В последний раз Хачанов побеждал в рамках АТР-тура в первом круге US Open – 2025, обыграв американца Нинеша Басаваредди со счётом 6:7 (5:7), 6:3. 7:5, 6:1.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 00:20 МСК
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 7 6
7 7 		3 5 1
             
Нишеш Басаваредди
104
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

– Карен, как ты себя чувствуешь, физически и эмоционально?
– Да вроде нормально. Эмоционально, конечно, могло бы быть лучше, но я стараюсь находить позитивные моменты в любой ситуации. Да, результаты последних турниров вообще не очень, не то, чего я ожидал или планировал. Но имеем то, что имеем. Делаем выводы, анализируем, что можно было бы сделать по-другому в следующий раз, может, в расписании или в тренировках.

Это как по накатанной. Если бы я выиграл один-два матча, возможно, ощущал бы себя иначе. Но эмоционально да, конечно, трудно. Играл много турниров, отдыхал мало в период с грунтового сезона до конца американской части тура. Плюс была небольшая травма – спина заболела. Всё вместе дало небольшой эмоциональный спад на данный момент. Но стараюсь найти энергию. Как мы знаем, в теннисе динамика очень быстро меняется как в позитивную, так и в негативную сторону, поэтому в наших силах всё поменять», – сказал Хачанов в эфире «Больше!».

