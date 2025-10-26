Каспер Рууд опубликовал пост после снятия с турнира в Базеле

11-я ракетка мира норвежский тенниист Каспер Рууд опубликовал пост после снятия с турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария). Норвежец снялся после первого сета матча 1/4 финала с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, который завершился со счётом 7:6 (7:1) в пользу испанского теннисиста.

«Не тот финал, на который я надеялся в Базеле, но поздравляю Алехандро. Извиняюсь перед болельщиками — иногда нужно просто прислушаться к своему телу. Время восстановиться и подготовиться к Парижу», – написал Рууд в одной из своих социальных сетей.

Каспер Рууд заявлен на «Мастерс» в Париже, который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.