Каспер Рууд опубликовал пост после снятия с турнира в Базеле

Комментарии

11-я ракетка мира норвежский тенниист Каспер Рууд опубликовал пост после снятия с турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария). Норвежец снялся после первого сета матча 1/4 финала с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, который завершился со счётом 7:6 (7:1) в пользу испанского теннисиста.

Базель. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 20:50 МСК
Каспер Рууд
11
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
6 1
7 7
         
Алехандро Давидович-Фокина
18
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Не тот финал, на который я надеялся в Базеле, но поздравляю Алехандро. Извиняюсь перед болельщиками — иногда нужно просто прислушаться к своему телу. Время восстановиться и подготовиться к Парижу», – написал Рууд в одной из своих социальных сетей.

Каспер Рууд заявлен на «Мастерс» в Париже, который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.

