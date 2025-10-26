Хачанов — о «Мастерсе» в Париже: всё выглядит очень роскошно

13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о предстоящем турнире категории «Мастерс» в Париже.

– Началась новая глава «Мастерса» в Берси. Как бывшему победителю этого турнира тебе больше радостно или грустно, что турнир перенесли в другое место?

– Я бы сказал, что Центральный корт был одним из самых красивых в мире на закрытом харде. 100%. Но как для «Мастерса» организация там была не очень хорошая – первый корт, еда, само место, отели вокруг. Мне кажется, сейчас, на новом месте, всё выглядит очень роскошно. Главное – чтобы люди были, чтобы им нравилось. Сам корт выглядит классно, кажется, что Центральный даже стал больше. Здесь больше кортов на основном стадионе – пять, а там было три. Улучшения на лицо, — сказал Хачанов в эфире «Больше!»