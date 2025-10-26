Скидки
Янник Синнер опубликовал пост после выхода в финал турнира ATP-500 в Вене

Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост после выхода в финал турнира ATP-500 в Вене (Австрия). В полуфинале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Спасибо за поддержку сегодня! Рад снова оказаться в финале, увидимся», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

В финале соперником Синнера станет трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. В 2025 году Янник Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай).

