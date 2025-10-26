Энн Ли стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу

Американка Энн Ли, занимающая 44-е место в мировом рейтинге, стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В матче за титул она обыграла представительницу Новой Зеландии, Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 41 минуту. За это время Энн Ли сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Лулу Сун шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Для американки это второй титул в карьере – первый с 2021 года. Прошлой чемпионкой соревнований в Гуанчжоу являлась сербка Ольга Данилович. В прошлогоднем финале турнира она обыграла американку Кэролайн Доулхайд.