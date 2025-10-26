Эрика Андреева выиграла первый титул с 2021 года, став чемпионкой турнира в Гамбурге

334-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Эрика Андреева стала чемпионкой турнира ITF W75 в Гамбурге (Германия). В полуфинале соревнований она обыграла представительницу Испании Кайтлин Кеведо (156-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

В декабре 2023-го Эрика играла в финальном матче на турнире WTA-125 в Андорре и уступила. Последний титул до Гамбурга Андреевой-старшей в одиночном разряде датируется 2021 годом — на турнире ITF W15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

Эрика Андреева выиграла четвёртый и крупнейший профессиональный трофей в карьере. По итогам турнира она поднимется в топ-270 мирового рейтинга.