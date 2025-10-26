«Нужно было восстановить тело». Алькарас рассказал, как провёл время после победы в Токио

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как он провёл время после победы на турнира в Токио (Япония), отметив, что использовал его для восстановления после полученного повреждения ноги.

– Расскажите о времени после Токио. Вы вернулись домой — чем занимались? На чём сосредоточились в подготовке? И как ваше тело, всё ли в порядке с травмой?

– Всё было отлично. Конечно, я не хотел сниматься с Шанхая — это очень важный турнир и для меня, и для всех игроков.

Но нужно было восстановить тело. Я понял, что не готов играть ещё один турнир подряд, поэтому предпочёл вернуться домой, залечить лодыжку и подготовиться физически к этому отрезку сезона. В последние годы я приезжал к этому времени сезона уже уставшим, поэтому в этот раз хотел уделить больше внимания восстановлению, тренировкам и приехать сюда в хорошей форме.

Сейчас чувствую себя физически отлично, тренируюсь хорошо, мяч идёт прекрасно. Так что с нетерпением жду, когда снова выйду на корт здесь, в Париже, – сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом «Мастерса» в Париже.