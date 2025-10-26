Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фонсека — о матче с Мунаром в Базеле: не люблю играть против таких соперников

Фонсека — о матче с Мунаром в Базеле: не люблю играть против таких соперников
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский теннисист 46-я ракетка мира Жоао Фонсека поделился впечатлениями после полуфинального матча турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) с испанцем Хауме Мунаром. Фонсека одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Базель. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Хауме Мунар
42
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Я знал, что матч будет непростым — Хауме хорошо играет на этом покрытии. Он оказывает большое давление, заставляет тебя всё время защищаться, а я не люблю играть против таких соперников — я хочу быть агрессивным, искать удары навылет. В матче пришлось совмещать атаку и оборону, он отлично подавал и мощно бил первым ударом. Мне удалось удержать свою подачу и использовать представившиеся возможности. Я хорошо провёл тай-брейк, он оставался собранным до конца, так что я доволен матчем. У меня была хорошее ментальное состояние и я с нетерпением жду финала», – приводит слова Фонсеки AS.

Материалы по теме
В Вене состоится ремейк финала AO. А Рыбакина в Токио снялась после отбора на Итоговый
В Вене состоится ремейк финала AO. А Рыбакина в Токио снялась после отбора на Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android