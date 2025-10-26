Фонсека — о матче с Мунаром в Базеле: не люблю играть против таких соперников

Бразильский теннисист 46-я ракетка мира Жоао Фонсека поделился впечатлениями после полуфинального матча турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) с испанцем Хауме Мунаром. Фонсека одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
«Я знал, что матч будет непростым — Хауме хорошо играет на этом покрытии. Он оказывает большое давление, заставляет тебя всё время защищаться, а я не люблю играть против таких соперников — я хочу быть агрессивным, искать удары навылет. В матче пришлось совмещать атаку и оборону, он отлично подавал и мощно бил первым ударом. Мне удалось удержать свою подачу и использовать представившиеся возможности. Я хорошо провёл тай-брейк, он оставался собранным до конца, так что я доволен матчем. У меня была хорошее ментальное состояние и я с нетерпением жду финала», – приводит слова Фонсеки AS.
