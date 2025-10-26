Давидович-Фокина — о выходе в финал в Базеле: собираюсь насладиться этим

Испанский теннисист 18-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал выход в финал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария). В полуфинале турнира Давидович-Фокина встречался с французом Уго Умбером, который отказался от продолжения борьбы при счёте 7:6 (7:4), 3:1 в пользу испанца.
«Я счастлив, но одновременно грустно из-за соперника — он заслуживал продолжить матч. Мы показывали хороший теннис. Рад снова быть в финале, не могу поверить, учитывая, как началась неделя: мне не нравились мячи, мне вообще ничего не нравилось. Но с каждым матчем я играл всё лучше и лучше. Теперь я в финале и собираюсь насладиться этим», – приводит слова Давидович-Фокины AS.
В финале турнира в Базеле Алехандро Давидович-Фокина сыграет с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.
