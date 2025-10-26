«Думаю о том, чтобы отомстить ему». Давидович-Фокина — о предстоящем финале с Фонсекой
Испанский теннисист 18-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина поделился ожиданиями от финального матча турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), в котором ему предстоит сыграть с бразильцем Жоао Фонсекой.
Базель. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
18
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
46
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Фонсека очень молод, но он станет одним из лучших в мире — у него есть всё: каждый удар, и в плане психологии он просто зверь. С ним будет сложно, смотреть его матч против Мунара было невероятно. Хочу реванша, не думаю о финале, думаю только о том, чтобы отомстить ему. Через несколько лет это будет сделать куда труднее», – приводит слова Давидович-Фокины AS.
Алехандро Давидович-Фокина и Жоао Фонсека провели один очный матч в рамках АТР-тура. Испанец снялся с матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати при счёте 7:6 (7:4), 4:5.
