«Думаю о том, чтобы отомстить ему». Давидович-Фокина — о предстоящем финале с Фонсекой

«Думаю о том, чтобы отомстить ему». Давидович-Фокина — о предстоящем финале с Фонсекой
Испанский теннисист 18-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина поделился ожиданиями от финального матча турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), в котором ему предстоит сыграть с бразильцем Жоао Фонсекой.

Базель. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
18
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
         
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Фонсека очень молод, но он станет одним из лучших в мире — у него есть всё: каждый удар, и в плане психологии он просто зверь. С ним будет сложно, смотреть его матч против Мунара было невероятно. Хочу реванша, не думаю о финале, думаю только о том, чтобы отомстить ему. Через несколько лет это будет сделать куда труднее», – приводит слова Давидович-Фокины AS.

Алехандро Давидович-Фокина и Жоао Фонсека провели один очный матч в рамках АТР-тура. Испанец снялся с матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати при счёте 7:6 (7:4), 4:5.

Жоао Фонсека стал первым бразильцем, которому удалось выйти в финал турнира ATP-500
