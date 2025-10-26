«Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль». Алькарас дал прогноз на матч «Реал» — «Барселона»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас сделал прогноз на предстоящий матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, начало которого запланировано на 18:15 по мск.

«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль. Счёт будет 2:1», — сказал Алькарас в ролике, опубликованном в соцсетях Eurosport.

22-летний Карлос Алькарас является болельщиком мадридского «Реала». С 27 октября по 2 ноября испанец будет участвовать в «Мастерсе» в Париже (Франция).