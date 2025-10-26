Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль». Алькарас дал прогноз на матч «Реал» — «Барселона»

«Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль». Алькарас дал прогноз на матч «Реал» — «Барселона»
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас сделал прогноз на предстоящий матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, начало которого запланировано на 18:15 по мск.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона

«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль. Счёт будет 2:1», — сказал Алькарас в ролике, опубликованном в соцсетях Eurosport.

22-летний Карлос Алькарас является болельщиком мадридского «Реала». С 27 октября по 2 ноября испанец будет участвовать в «Мастерсе» в Париже (Франция).

Материалы по теме
«Эль класико» без стоп-слова: «Реал» и «Барселона» не станут сдерживаться
«Эль класико» без стоп-слова: «Реал» и «Барселона» не станут сдерживаться
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android