Стала известна сетка турнира WTA-250 в Ченнае, где выступят три российские теннисистки
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Ченнае (Индия). В основной сетке соревнований заявлено три россиянки — Полина Яценко, Алина Чараева и Татьяна Прозорова.
Первой сеяной является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. На старте соревнований она сыграет с Татьяной Прозоровой. Яценко и Чараева в первом круге сыграют друг с другом.
Теннис. WTA-250 Ченнай (Индия). Матчи первого круга (частично):
- Зейнеп Сёнмез (Турция, 1) — Татьяна Прозорова (Россия);
- Ланлана Тараруди (Таиланд) — Мария Тимофеева (Узбекистан);
- Полина Яценко (Россия) — Алина Чараева (Россия);
- Катажина Кава (Польша) — Лючия Бронцетти (Италия, 5);
- Джаниче Чен (Индонезия, 4) — Лукреция Стефанини (Италия);
- Донна Векич (Хорватия, 3) — победитель квалификации;
- Леолия Жанжан (Франция, 6) — Нина Стоянович (Сербия);
- Диан Парри (Франция) — Франческа Джонс (Великобритания, 2).
