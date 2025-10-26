Скидки
Теннис

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Ченнае, где выступят три российские теннисистки

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Ченнае (Индия). В основной сетке соревнований заявлено три россиянки — Полина Яценко, Алина Чараева и Татьяна Прозорова.

Первой сеяной является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. На старте соревнований она сыграет с Татьяной Прозоровой. Яценко и Чараева в первом круге сыграют друг с другом.

Теннис. WTA-250 Ченнай (Индия). Матчи первого круга (частично):

  • Зейнеп Сёнмез (Турция, 1) — Татьяна Прозорова (Россия);
  • Ланлана Тараруди (Таиланд) — Мария Тимофеева (Узбекистан);
  • Полина Яценко (Россия) — Алина Чараева (Россия);
  • Катажина Кава (Польша) — Лючия Бронцетти (Италия, 5);
  • Джаниче Чен (Индонезия, 4) — Лукреция Стефанини (Италия);
  • Донна Векич (Хорватия, 3) — победитель квалификации;
  • Леолия Жанжан (Франция, 6) — Нина Стоянович (Сербия);
  • Диан Парри (Франция) — Франческа Джонс (Великобритания, 2).
Календарь турнира в Ченнае
Сетка турнира в Ченнае
Эрика Андреева выиграла первый титул с 2021 года, став чемпионкой турнира в Гамбурге
