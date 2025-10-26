Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Ченнае, где выступят три российские теннисистки

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Ченнае (Индия). В основной сетке соревнований заявлено три россиянки — Полина Яценко, Алина Чараева и Татьяна Прозорова.

Первой сеяной является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. На старте соревнований она сыграет с Татьяной Прозоровой. Яценко и Чараева в первом круге сыграют друг с другом.

Теннис. WTA-250 Ченнай (Индия). Матчи первого круга (частично):

Зейнеп Сёнмез (Турция, 1) — Татьяна Прозорова (Россия);

Ланлана Тараруди (Таиланд) — Мария Тимофеева (Узбекистан);

Полина Яценко (Россия) — Алина Чараева (Россия);

Катажина Кава (Польша) — Лючия Бронцетти (Италия, 5);

Джаниче Чен (Индонезия, 4) — Лукреция Стефанини (Италия);

Донна Векич (Хорватия, 3) — победитель квалификации;

Леолия Жанжан (Франция, 6) — Нина Стоянович (Сербия);

Диан Парри (Франция) — Франческа Джонс (Великобритания, 2).