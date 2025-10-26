«Моя цель — вернуться в форму в следующем году». Димитров — о возвращении после травмы

37-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о целях после возвращения в тур. Болгарин получил травму на Уимблдоне-2025.

«Сейчас во мне много хороших и смешанных чувств в самом позитивном ключе, но приятно снова быть с ребятами и начинать соревноваться друг с другом. Это была хорошая неделя для меня, старался провести как можно больше часов на корте, ведь именно этого я и жаждал. В то же время стараюсь придерживаться самых базовых вещей. Конечно, моя цель — вернуться в форму в следующем году, но сейчас для меня большой вызов — просто понять, как отреагирует тело», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.

Григор Димитров участие в «Мастерсе» в Париже (Франция). В первом круге он встретится с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.