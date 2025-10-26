Скидки
Янник Синнер — Александр Зверев, результат матча 26 октября 2025, счёт 2:1, финал ATP 500 Вена

Янник Синнер победил на турнире ATP-500, обыграв в финале Александра Зверева
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале он одержал волевую победу над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 2 часа 30 минут. За это время Синнер выполнил 11 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Зверева 11 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Титул в Вене стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP, четвёртым — в 2025 году. За победу он получит 500 рейтинговых очков.

