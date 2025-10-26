Янник Синнер победил на турнире ATP-500, обыграв в финале Александра Зверева

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале он одержал волевую победу над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 30 минут. За это время Синнер выполнил 11 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Зверева 11 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Титул в Вене стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP, четвёртым — в 2025 году. За победу он получит 500 рейтинговых очков.