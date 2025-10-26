Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер сравнялся с Александром Бубликом по количеству титулов ATP в 2025 году

Янник Синнер сравнялся с Александром Бубликом по количеству титулов ATP в 2025 году
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал четвёртый титул в текущем сезоне, победив на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале Синнер обыграл немца Александра Зверева — 3:6, 6:3, 7:5.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В 2025 году Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай). Он также играл ещё в четырёх финалах, во всех уступив испанцу Карлосу Алькарасу.

Синнер сравнялся с казахстанцем Александром Бубликом по количеству титулов в 2025-м — у обоих теннисистов их по четыре. Больше Синнера и Бублика в нынешнем сезоне трофеев завоевал только Карлос Алькарас — восемь.

Материалы по теме
Янник Синнер победил на турнире ATP-500, обыграв в финале Александра Зверева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android