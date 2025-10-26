Янник Синнер сравнялся с Александром Бубликом по количеству титулов ATP в 2025 году

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал четвёртый титул в текущем сезоне, победив на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале Синнер обыграл немца Александра Зверева — 3:6, 6:3, 7:5.

В 2025 году Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай). Он также играл ещё в четырёх финалах, во всех уступив испанцу Карлосу Алькарасу.

Синнер сравнялся с казахстанцем Александром Бубликом по количеству титулов в 2025-м — у обоих теннисистов их по четыре. Больше Синнера и Бублика в нынешнем сезоне трофеев завоевал только Карлос Алькарас — восемь.