Янник Синнер сравнялся с Александром Бубликом по количеству титулов ATP в 2025 году
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал четвёртый титул в текущем сезоне, победив на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале Синнер обыграл немца Александра Зверева — 3:6, 6:3, 7:5.
Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
3
Александр Зверев
А. Зверев
В 2025 году Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай). Он также играл ещё в четырёх финалах, во всех уступив испанцу Карлосу Алькарасу.
Синнер сравнялся с казахстанцем Александром Бубликом по количеству титулов в 2025-м — у обоих теннисистов их по четыре. Больше Синнера и Бублика в нынешнем сезоне трофеев завоевал только Карлос Алькарас — восемь.
