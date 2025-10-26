Синнер оценил победу над Зверевым в финале «пятисотника» в Вене

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Вене (Австрия). В финале он обыграл немца Александра Зверева — 3:6, 6:3, 7:5.

«Это просто потрясающе. Начало финала для меня было очень сложное, рано проиграл подачу. У меня были шансы в первом сете, но я ими не воспользовался. Он подавал очень хорошо. Я старался не сдаваться психологически, показать свой лучший теннис, когда это было необходимо.

Третий сет был похож на американские горки. Временами я очень хорошо чувствовал мяч, атаковал. Очень рад выиграть ещё один титул. Это очень важно», — сказал Синнер в послематчевом интервью.