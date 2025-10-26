Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер оценил победу над Зверевым в финале «пятисотника» в Вене

Синнер оценил победу над Зверевым в финале «пятисотника» в Вене
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Вене (Австрия). В финале он обыграл немца Александра Зверева — 3:6, 6:3, 7:5.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Это просто потрясающе. Начало финала для меня было очень сложное, рано проиграл подачу. У меня были шансы в первом сете, но я ими не воспользовался. Он подавал очень хорошо. Я старался не сдаваться психологически, показать свой лучший теннис, когда это было необходимо.

Третий сет был похож на американские горки. Временами я очень хорошо чувствовал мяч, атаковал. Очень рад выиграть ещё один титул. Это очень важно», — сказал Синнер в послематчевом интервью.

Материалы по теме
Янник Синнер сравнялся с Александром Бубликом по количеству титулов ATP в 2025 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android