19-летний Жоао Фонсека выиграл крупнейший титул в карьере, победив на турнире в Базеле
46-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека выиграл титул на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финале он одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (18-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Базель. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
18
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
46
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Фонсека выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Давидович-Фокины четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Титул в Базеле стал вторым в карьере юного бразильца. Зимой 2025 года он победил на грунтовом турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). По итогам турнира Фонсека станет 28-й ракеткой мира.
