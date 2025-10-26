19-летний Жоао Фонсека выиграл крупнейший титул в карьере, победив на турнире в Базеле

46-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека выиграл титул на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финале он одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (18-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Фонсека выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Давидович-Фокины четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Титул в Базеле стал вторым в карьере юного бразильца. Зимой 2025 года он победил на грунтовом турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). По итогам турнира Фонсека станет 28-й ракеткой мира.