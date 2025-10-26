Янник Синнер продлил свою беспроигрышную серию на крытых кортах на харде до 21 матча

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою серию побед на крытых кортах на харде до 21 матча. Эта серия началась на Кубке Дэвиса в 2023 году. Сегодня, 26 октября, он стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале итальянец обыграл немца Александра Зверева — 3:6, 6:3, 7:5.

Для Синнера титул в Вене стал 22-м в карьере и четвёртым в сезоне. Ранее в 2025 году итальянец выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай). Он также играл ещё в четырёх финалах, во всех уступив испанцу Карлосу Алькарасу.