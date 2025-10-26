Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер продлил свою беспроигрышную серию на крытых кортах на харде до 21 матча

Янник Синнер продлил свою беспроигрышную серию на крытых кортах на харде до 21 матча
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою серию побед на крытых кортах на харде до 21 матча. Эта серия началась на Кубке Дэвиса в 2023 году. Сегодня, 26 октября, он стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале итальянец обыграл немца Александра Зверева — 3:6, 6:3, 7:5.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Для Синнера титул в Вене стал 22-м в карьере и четвёртым в сезоне. Ранее в 2025 году итальянец выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай). Он также играл ещё в четырёх финалах, во всех уступив испанцу Карлосу Алькарасу.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Материалы по теме
Синнер оценил победу над Зверевым в финале «пятисотника» в Вене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android