«Для меня ты лучший игрок в мире». Зверев обратился к Синнеру после финала в Вене

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к четырёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема» итальянцу Яннику Синнеру после их финала на турнире ATP-500 в Вене (Австрия). Зверев проиграл со счётом 6:3, 3:6, 5:7.

«Добрый вечер, добрый день. Честно говоря, не совсем понимаю, который сейчас час. Хотел бы поздравить Янника, чей уровень был просто фантастическим за последние два года. На данный момент для меня ты лучший игрок в мире. Какой невероятный год: четыре финала «Большого шлема» и два титула «Большого шлема». На этой неделе, конечно, ты был просто лучшим игроком здесь, в Вене. Твоей команде тоже большое уважение — отличная работа. Последние пару лет были великолепными. Ты продолжаешь прогрессировать. Я знаю, что Янник — главная причина этого, но и ваша команда тоже очень многое сделала. Улучшения, которых вы добились, впечатляют. Молодцы и удачи», — сказал Зверев на церемонии награждения.