Синнер — о финале со Зверевым в Вене: я провёл отличный матч, думаю, что и он тоже

Синнер — о финале со Зверевым в Вене: я провёл отличный матч, думаю, что и он тоже
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над немцем Александром Зверевым в финале турнира ATP-500 в Вене (Австрия) — 3:6, 6:3, 7:5.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Да, конечно, было очень сложно. Самое главное — не сдаваться, пытаться удержаться, оценить ситуацию. Я просто старался принимать правильные решения в нужный момент. Думаю, сегодня это было ключевым моментом. Также было важно хорошо подавать, экономить силы в геймах на подаче. Я провёл отличный матч, думаю, что и он тоже», — сказал Синнер в послематчевом интервью.

Титул в Вене стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP, четвёртым — в 2025 году. За победу он получит 500 рейтинговых очков.

