Фото: Янник Синнер получил золотой трофей за победу на турнире ATP-500 в Вене

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил трофей за победу на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале он одержал волевую победу над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Титул в Вене стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP, четвёртым — в 2025 году. За победу он получит 500 рейтинговых очков.

В 2025 году Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай). Он также играл ещё в четырёх финалах, во всех уступив испанцу Карлосу Алькарасу.