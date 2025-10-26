Жоао Фонсека стал первым представителем Бразилии, кто выиграл «пятисотник»

46-я ракетка мира 19-летний теннисист Жоао Фонсека стал первым представителем Бразилии, кто завоевал титул на турнире категории ATP-500. Сегодня, 26 октября, Фонсека стал чемпионом турнира в Базеле (Швейцария). В финале он одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (18-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Титул в Базеле стал для 19-летнего бразильца вторым в карьере и сезоне. Зимой 2025 года он победил на грунтовом турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). По итогам турнира Фонсека дебютирует в топ-30 мирового рейтинга. Он станет 28-й ракеткой мира. Давидович-Фокина обновит личный рекорд в рейтинге ATP и станет 15-м.