Оксана Селехметьева выиграла турнир WTA-125 в Италии и дебютирует в топ-100 рейтинга

113-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева стала победительницей турнира категории WTA-125 в Роверето (Италия). В финальном матче она разгромила итальянку Лукрецию Стефанини (152-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Селехметьева не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Стефанини одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

22-летняя Селехметьева выиграла второй турнир WTA-125 в нынешнем сезоне. По итогам турнира в Италии Оксана дебютирует в топ-100 и станет 96-й ракеткой мира.