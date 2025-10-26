Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оксана Селехметьева выиграла турнир WTA-125 в Италии и дебютирует в топ-100 рейтинга

Оксана Селехметьева выиграла турнир WTA-125 в Италии и дебютирует в топ-100 рейтинга
Комментарии

113-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева стала победительницей турнира категории WTA-125 в Роверето (Италия). В финальном матче она разгромила итальянку Лукрецию Стефанини (152-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Селехметьева не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Стефанини одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

22-летняя Селехметьева выиграла второй турнир WTA-125 в нынешнем сезоне. По итогам турнира в Италии Оксана дебютирует в топ-100 и станет 96-й ракеткой мира.

Материалы по теме
Эрика Андреева выиграла первый титул с 2021 года, став чемпионкой турнира в Гамбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android