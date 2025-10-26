Анастасия Тихонова завоевала титул на турнире ITF W75 в Канаде

328-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова стала победительницей турнира ITF W75 в Сагенее (Канада). В финале она одержала победу над представительницей Словакии Викторией Грунчаковой (227-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

24-летняя Анастасия Тихонова выиграла титул в одиночном разряде впервые с 2023 года. Её лучшие позиции в рейтинге WTA — 151-е место в одиночке и 104-е в рейтинге парного разряда.

На этой неделе титулы завоевали ещё две российские теннисистки — Эрика Андреева на ITF W75 в Гамбурге (Германия), а также Оксана Селехметьева на турнире WTA-125 в Роверето (Италия).