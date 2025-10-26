Янник Синнер поблагодарил свою новую девушку за поддержку после победы на турнире в Вене

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на турнире ATP-500 в Вене (Австрия) поблагодарил свою команду, семью и девушку за поддержку. В боксе с его родителями сидела датская модель Лайла Хасанович.

«Своей команде я должен говорить на английском. Большое спасибо за поддержку. За вашу проделанную работу, усилия… иногда меня понять бывает непросто, но спасибо, что стараетесь. Всем здесь — семье, моей девушке, друзьям… всей моей команде, а также тем, кто смотрит дома. Большое спасибо за поддержку», — сказал Синнер на церемонии награждения.

Ранее Хасанович находилась в отношениях с ранее выступавшим в Формуле-1 немецким автогонщиком Миком Шумахером, сыном легендарного Михаэля Шумахера. Синнер в прошлом году встречался с российской теннисисткой Анной Калинской.