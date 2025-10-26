Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Жоао Фонсека получил трофей за победу на турнире ATP-500 в Базеле

Фото: Жоао Фонсека получил трофей за победу на турнире ATP-500 в Базеле
Комментарии

46-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека получил трофей за победу на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финале он одержал волевую победу над 18-м номером рейтинга испанцем Алехандро Давидович-Фокиной со счётом 6:3, 6:4.

Базель. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
18
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Титул в Базеле стал вторым в карьере юного бразильца. Зимой 2025 года он победил на грунтовом турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). По итогам турнира в Швейцарии Фонсека обновит личный рейтинговый рекорд — станет 28-й ракеткой мира.

В прошлом году турнир в Базеле выиграл француз Джованни Мпетчи Перрикар. В 2025-м он проиграл в первом круге именно Жоао Фонсеке.

Материалы по теме
Жоао Фонсека стал первым представителем Бразилии, кто выиграл «пятисотник»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android