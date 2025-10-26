Фото: Жоао Фонсека получил трофей за победу на турнире ATP-500 в Базеле

46-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека получил трофей за победу на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финале он одержал волевую победу над 18-м номером рейтинга испанцем Алехандро Давидович-Фокиной со счётом 6:3, 6:4.

Титул в Базеле стал вторым в карьере юного бразильца. Зимой 2025 года он победил на грунтовом турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). По итогам турнира в Швейцарии Фонсека обновит личный рейтинговый рекорд — станет 28-й ракеткой мира.

В прошлом году турнир в Базеле выиграл француз Джованни Мпетчи Перрикар. В 2025-м он проиграл в первом круге именно Жоао Фонсеке.