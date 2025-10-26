Скидки
Главная Теннис Новости

Эрика Андреева показала детское фото с сестрой Миррой и родителями

Российская теннисистка Эрика Андреева опубликовала на личной странице в социальных сетях милую детскую фотографию. На снимке Эрика вместе со своей младшей сестрой Миррой Андреевой и родителями Раисой и Александром.

Фото: Из личного архива Эрики Андреевой

Сегодня, 26 октября, 21-летняя Эрика завоевала титул впервые с 2023 года. Она победила на турнире ITF W75 в Гамбурге (Германия), обыграв в финале испанку Кейтлин Кеведо — 6:4, 6:2. В рейтинге Эрика поднимется в топ-270, в начале недели она занимала 335-ю строчку.

В 2025 году 18-летняя Мирра выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Сейчас она является девятой ракеткой мира.

