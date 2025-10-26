Скидки
«Это первый титул ATP-500, но не последний». Фонсека — о победе на турнире в Базеле

Аудио-версия:
Комментарии

46-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о победе на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финале он одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (18-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Базель. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
18
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Своей семье я хочу сказать, что буду говорить, но не могу на вас смотреть. Они верили в меня с детства. Для меня честь быть их ребёнком. Это удовольствие. Мы продолжаем идти вперёд. Это первый титул ATP-500, но, надеюсь, не последний. С детства смотрел по телевизору, как Роджер играет на этом турнире и выигрывал около десяти раз, если не ошибаюсь. Для меня удовольствие играть на этом корте и выступать здесь впервые. Но точно не в последний раз.

Куда бы я ни поехал, везде находятся бразильцы, которые поддерживают и зовут меня по имени. Для меня честь представлять эту удивительную страну. Огромное спасибо всем, кто сегодня пришёл и болел за меня», — сказал Фонсека на церемонии награждения.

Фото: Жоао Фонсека получил трофей за победу на турнире ATP-500 в Базеле
