19-летний Жоао Фонсека посвятил маме победу на турнире ATP-500 в Базеле

46-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека посвятил маме титул, который он завоевал на турнире ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финале он одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (18-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

— Ты вырос, наблюдая, как Роджер Федерер выигрывал этот турнир. Что значит для тебя праздновать титул здесь, в Базеле?

— Это безумие. Трудно подобрать слова, ведь мы многое пережили. Хочу поблагодарить свою семью и тренеров, которые помогли мне добиться этого потрясающего результата. Мои родители только что приехали из Бразилии. Они собирались лететь в Париж, но изменили рейс и прилетели сюда примерно за час до матча. Для меня это невероятно — видеть их здесь на самом важном титуле в моей карьере. Мне приятно играть в этот вид спорта. Мне приятно играть на этом турнире. Я очень счастлив.

— Твои родители плакали. Мы стояли рядом с ними. Что значит для тебя дойти так далеко в карьере?

— Они были теми, кто в меня верил. Я думал о поступлении в университет. Они сказали: «Это твой выбор. Мы будем поддерживать тебя, что бы ты ни выбрал». Хочу их поблагодарить. С самого детства мама путешествовала со мной. С 11 лет путешествовал только с ней. Этот титул — для неё, — сказал Фонсека в интервью на корте.