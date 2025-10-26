Навратилова: бэкхенд Гауфф похож на Джоковича. У неё, возможно, даже мощнее

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова оценила игру двукратной чемпионки мэйджоров, второй ракетки мира американки Кори Гауфф.

«Она провела девять финалов на харде и выиграла все. Её бэкхенд похож на [Новака] Джоковича. У неё, возможно, даже мощнее, на все деньги.

Когда подача идёт, это настоящее оружие, и я рада, что она это понимает. Она двигается лучше всех, всегда может на это положиться. Она знает, что может бежать и защищаться, несмотря ни на что. А остальное она контролирует сама. Когда она идёт вперёд, у неё очень хороший удар с лёта, и её очень сложно пробить», — приводит слова Навратиловой Tennis365.