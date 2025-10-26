«Ещё один финал — это непросто». Фонсека — Давидович-Фокине после финала в Базеле

46-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека обратился к испанцу Алехандро Давидович-Фокине после их финала на турнире ATP-500 в Базеле (Швейцария). В решающем матче Фонсека победил со счётом 6:3, 6:4.

«Прежде всего хочу поздравить Алехандро с этой выдающейся неделей. Его и команду — мы знаем, как тяжело вы работаете. Замечательная семья, отличная команда. Поздравляю вас. Я понимаю, что ещё один финал — это непросто, но продолжайте работать, придерживайтесь процесса. Без сомнения, у вас светлое будущее. Так что продолжайте в том же духе», — сказал Фонсека на церемонии награждения.