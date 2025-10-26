Скидки
«Ещё один финал — это непросто». Фонсека — Давидович-Фокине после финала в Базеле

«Ещё один финал — это непросто». Фонсека — Давидович-Фокине после финала в Базеле
46-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека обратился к испанцу Алехандро Давидович-Фокине после их финала на турнире ATP-500 в Базеле (Швейцария). В решающем матче Фонсека победил со счётом 6:3, 6:4.

Базель. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
18
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Прежде всего хочу поздравить Алехандро с этой выдающейся неделей. Его и команду — мы знаем, как тяжело вы работаете. Замечательная семья, отличная команда. Поздравляю вас. Я понимаю, что ещё один финал — это непросто, но продолжайте работать, придерживайтесь процесса. Без сомнения, у вас светлое будущее. Так что продолжайте в том же духе», — сказал Фонсека на церемонии награждения.

