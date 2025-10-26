«Ещё один финал — это непросто». Фонсека — Давидович-Фокине после финала в Базеле
Поделиться
46-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека обратился к испанцу Алехандро Давидович-Фокине после их финала на турнире ATP-500 в Базеле (Швейцария). В решающем матче Фонсека победил со счётом 6:3, 6:4.
Базель. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
18
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
46
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Прежде всего хочу поздравить Алехандро с этой выдающейся неделей. Его и команду — мы знаем, как тяжело вы работаете. Замечательная семья, отличная команда. Поздравляю вас. Я понимаю, что ещё один финал — это непросто, но продолжайте работать, придерживайтесь процесса. Без сомнения, у вас светлое будущее. Так что продолжайте в том же духе», — сказал Фонсека на церемонии награждения.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
23:02
-
22:42
-
22:37
-
22:27
-
22:18
-
22:02
-
21:39
-
21:37
-
21:15
-
21:05
-
21:01
-
20:42
-
20:30
-
20:26
-
20:03
-
19:48
-
19:48
-
19:17
-
19:10
-
19:06
-
18:51
-
18:41
-
18:11
-
17:53
-
17:36
-
16:48
-
16:03
-
15:17
-
15:04
-
14:58
-
13:00
-
12:53
-
12:40
-
12:02
-
11:49