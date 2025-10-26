Скидки
Давидович-Фокина — Фонсеке: станешь следующим Джоковичем, кто победит Алькараса и Синнера

Комментарии

18-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина обратился к 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке после поражения от него в финале турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария) со счётом 3:6, 4:6.

Базель. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
«Сегодня ты показал невероятный теннис. Ты само воплощение этого вида спорта. Тебя точно ждёт блестящее будущее. Ты, несомненно, станешь следующим Ноле (Новаком Джоковичем. — Прим. «Чемпионата»), кто победит Карлоса и Янника», — сказал Давидович-Фокина на церемонии награждения.

Титул в Базеле стал вторым в карьере Жоао Фонсеки. Зимой 2025 года он победил на грунтовом турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). По итогам турнира в Швейцарии Фонсека обновит личный рейтинговый рекорд — станет 28-й ракеткой мира.

