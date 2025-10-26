Скидки
Стефанос Циципас рассказал, что таксист спутал его с футболистом Антуаном Гризманном

Стефанос Циципас рассказал, что таксист спутал его с футболистом Антуаном Гризманном
25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал забавную историю о том, как его спутали с французским футболистом Антуаном Гризманном.

«В Чикаго меня подобрал сербский велотаксист. Он посмотрел мне прямо в глаза и спросил: «Антуан Гризманн?» Я сказал: «Нет». Он подмигнул и сказал: «Хорошая попытка». Похоже, теперь я играю за «Атлетико» Мадрид, — написал Циципас на личной странице в социальных сетях.

В текущем сезоне Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он проиграл итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.

