Янник Синнер опубликовал пост в соцсетях после победы на турнире в Вене
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер разметил пост на личной странице в социальных сетях после завоевания титула на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале он обыграл Александра Зверева со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Этот титул ощущается совсем по-особенному. Спасибо всем за вашу поддержку!» — написал Синнер.
Титул в Вене стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP, четвёртым — в 2025 году. За победу он получит 500 рейтинговых очков.
В 2025 году Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай). Он также играл ещё в четырёх финалах, во всех уступив испанцу Карлосу Алькарасу.
