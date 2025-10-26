Янник Синнер опубликовал пост в соцсетях после победы на турнире в Вене

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер разметил пост на личной странице в социальных сетях после завоевания титула на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале он обыграл Александра Зверева со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

«Этот титул ощущается совсем по-особенному. Спасибо всем за вашу поддержку!» — написал Синнер.

Титул в Вене стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP, четвёртым — в 2025 году. За победу он получит 500 рейтинговых очков.

В 2025 году Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай). Он также играл ещё в четырёх финалах, во всех уступив испанцу Карлосу Алькарасу.