Жоао Фонсека: договорились с командой, что, если выиграем турнир, я побрею голову

46-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, что поспорил с командой, что если он выиграет турнир категории ATP-500, то побреется налысо. Бразилец стал чемпионом «пятисотника» в Базеле (Швейцария). В финале он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (18-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

«Большое спасибо вам всем. Мы договорились, что, если выиграем один из таких турниров, я побрею голову. Скоро у меня вообще не останется волос», — сказал Фонсека на церемонии награждения.

Титул в Базеле стал для 19-летнего бразильца вторым в карьере и сезоне. Зимой 2025 года он победил на грунтовом турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). По итогам турнира Фонсека дебютирует в топ-30 мирового рейтинга. Он станет 28-й ракеткой мира.