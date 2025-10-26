Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека: договорились с командой, что, если выиграем турнир, я побрею голову

Жоао Фонсека: договорились с командой, что, если выиграем турнир, я побрею голову
Аудио-версия:
Комментарии

46-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, что поспорил с командой, что если он выиграет турнир категории ATP-500, то побреется налысо. Бразилец стал чемпионом «пятисотника» в Базеле (Швейцария). В финале он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (18-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Базель. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
18
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Большое спасибо вам всем. Мы договорились, что, если выиграем один из таких турниров, я побрею голову. Скоро у меня вообще не останется волос», — сказал Фонсека на церемонии награждения.

Титул в Базеле стал для 19-летнего бразильца вторым в карьере и сезоне. Зимой 2025 года он победил на грунтовом турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). По итогам турнира Фонсека дебютирует в топ-30 мирового рейтинга. Он станет 28-й ракеткой мира.

Материалы по теме
«Ещё один финал — это непросто». Фонсека — Давидович-Фокине после финала в Базеле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android